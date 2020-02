Un PSG fébrile cavale en tête, Lyon de retour au bon moment

Le PSG a tremblé, mais les leaders de la Ligue 1 ont porté leur avance sur Marseille à 13 points en battant Bordeaux 4-3, dimanche en clôture de la 26e journée de championnat. Lyon a aussi retrouvé le chemin de la victoire (2-0 à Metz) avant de défier la Juventus mercredi en Ligue des Champions.

Paris doute mais fait cavalier seul

Cinq jours après la défaite 2-1 à Dortmund en huitièmes de finale de la C1, le PSG a trouvé deux raisons de sourire: son meilleur buteur historique, l'Uruguayen Edinson Cavani, a atteint la barre des 200 buts sous le maillot parisien, et les leaders du championnat ont accru leur avance sur Marseille en tête du classement grâce à leur victoire 4-3 contre Bordeaux.

Mais le club de la capitale s'est fait quelques frayeurs, en étant mené dès la 18e minute (0-1) puis en se laissant rejoindre à 2-2 quelques secondes après avoir pris l'avantage. Marquinhos et Mbappé ont finalement clos les débats en seconde période.

Autres motifs d'inquiétude: les trois buts encaissés une semaine après le 4-4 à Amiens, et l'exclusion dispensable de Neymar dans les derniers instants de la partie.

Au classement de la Ligue 1, le PSG a malgré tout profité de la défaite de Marseille samedi contre Nantes (1-3) pour s'offrir un ascendant de 13 unités sur son premier poursuivant.

Lyon reprend confiance à temps pour la C1

A cinq jours du 8e de finale aller de la Ligue des champions contre la Juventus Turin, Lyon a enregistré un succès crucial vendredi contre Metz (2-0).

"C'est une victoire très importante pour aller à ce match dans de bonnes conditions", a soufflé, soulagé, le président lyonnais Jean-Michel Aulas.

En panne de victoire depuis trois semaines, l'OL a profité de son déplacement en Lorraine pour mettre fin à une spirale négative de deux matches nuls et deux défaites en championnat.

Classé désormais 7e, Lyon devra confirmer sur trois tableaux dans les prochains jours: en C1 mercredi, en championnat dimanche lors du derby contre Saint-Etienne, et en demi-finales de la Coupe de France trois jours plus tard, contre le PSG.

Lille et Rennes, deux clubs pour un podium

Doublé par Lille samedi à la 3e place du classement, Rennes menaçait de sortir du top 3 pour la première fois depuis la 18e journée, mais a finalement reconquis sa place dimanche en battant Nîmes 2-1.

Le match a commencé sur les chapeaux de roues, avec un but de Nolan Roux dès la 33e seconde. Rennes n'a cependant pas tardé à répliquer, M'Baye Niang se chargeant de rétablir l'égalité dès la 8e minute, grâce à un plongeon peu académique mais efficace dans la surface.

Les Rouge et Noir, de plus en plus entreprenants, ont longtemps buté sur un Paul Bernardoni infranchissable. Jusqu'à la 89e minute et le deuxième but libérateur de M'Baye Niang.

Après la victoire 3-0 de Lille samedi contre Toulouse, Rennes reprend le 3e rang avec un point d'avance sur les Nordistes (44 contre 43).

Surtout, les Bretons signent leur première victoire depuis la 22e journée, de quoi redorer leur bilan après avoir pris un point sur neuf en championnat.

La deuxième place de Marseille reste cependant encore lointaine (à huit points pour Rennes et neuf pour Lille), malgré le revers phocéen contre Nantes (1-3).

Saint-Etienne reste embourbé, Dijon respire

Les Verts, en pleine crise et proches de la zone rouge, ont été contraints à la dernière seconde au match nul contre Reims dimanche (1-1).

Après quatre défaites de suite en championnat, et la mise à l'écart par l'entraîneur Claude Puel du taulier Stéphane Ruffier, gardien historique de l'ASSE, le club stéphanois pensait avoir fait le plus dur avec Denis Bouanga, auteur, de la tête, de son 9e but de la saison en L1 à la 73e minute.

Mais une faute coupable de Yann M'Vila dans sa surface a offert à Boulaye Dia le penalty de l'égalisation, sereinement transformé par le Rémois (90e+3).

Ce premier point en cinq matches ne suffira pas pour rassurer les Verts: si Nîmes n'a certes pas réussi à les doubler en fin d'après-midi, Saint-Etienne n'a que deux unités d'avance sur la place de barragiste occupée par les Gardois (18e).

Huit jours après être sortis de la zone rouge, les Crocodiles y ont été replongés par Dijon, auteur d'un bon match nul contre Monaco, qui a replacé les Bourguignons au 17e rang.