Un ex-joueur de Pro League évoqué pour remplacer Meunier au PSG

Thomas Meunier en fin de contrat le 30 juin prochain n’a toujours pas prolongé. Paris se prépare logiquement à un départ et s’active sur le marché des transferts.



La liste des noms pour remplacer le Diable rouge comporte plusieurs joueurs. L’un d’entre eux est passé par la Pro League. Il s’agit d’Adam Marusic, qui évolue actuellement à la Lazio.



Le Monténégrin a bien grandi depuis son arrivée à Courtrai en juillet 2014. Après deux saisons au KVK et une à Ostende, la Lazio est venue chercher le droitier. Arrivé en Belgique pour 450.000 €, il a quitté la Côte pour 5,5 millions €.



Et sa cote a continué à grimper puisque le montant évoqué pour son transfert à Paris est de 20 millions €. Selon la Gazzetta dello Sport, la Lazio, 2e en Série A, est disposée à négocier.



Outre Marusic, Achraf Hakimi (prêté par le Real à Dortmund), Ola Aina (Torino) ou Mattia de Sciglio (Juventus) sont sur les tablettes du PSG.