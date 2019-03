Un Clasico français qui regagne en intérêt (Live commenté 21h)

La Ligue 1 n'est plus un championnat à suspens depuis plusieurs années, à quelques exceptions près. Le PSG domine largement les débats. Son "ennemi" marseillais ne suit pas et les Clasicos ont perdu de leur intérêt. Si le titre est presque joué et acquis pour les Parisiens qui possèdent 14 points d'avance sur leur dauphin lillois malgré un match de retard, Marseille va mieux. Une meilleure période du club incarnée par Mario Balotelli. L'attaquant italien a marqué cinq buts depuis son transfert au mercato hivernal... Il voudra sans aucun doute améliorer un peu plus ses stats contre le club rival. RTBF.be/sport vous propose de suivre la rencontre en direct commenté dès 21h00.