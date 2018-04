Un assist de Meunier, conspué à sa montée, permet au PSG d'arracher le partage face à Guingamp

Le Paris Saint-Germain, déjà champion depuis deux semaines, s'en est sorti de justesse face à Guingamp (2-2) ce dimanche soir lors de la 35ème journée de Ligue 1. Malgré les sifflets lors de sa montée au jeu, Thomas Meunier s'est distingué en offrant le but égalisateur à Cavani en fin de rencontre.

Les Guingampais ont longtemps cru à l'exploit après les buts de Blas (45') et de Briand (68'). Mais Paris évolue dans une autre galaxie et peut compter sur des joueurs de très haut niveau... et aussi parfois sur un petit coup de pouce de l'arbitre. A un quart d’heure du terme, Lo Celso est accroché fautivement juste avant la surface mais l'arbitre de la partie accorde tout de même un penalty. Cavani ne se fait pas prier et réduit l'écart (75').

Entré à la 64ème minute sous les sifflets du Parc des Princes suite à la polémique de son 'like' sur une photo d'un tifo de l'OM, Meunier ne s'est pas laissé abattre et a prouvé toute son implication avec le club de la capitale malgré un temps de jeu assez faible cette saison. A dix minutes de la fin, le latéral droit des Diables Rouges a parfaitement isolé, d'un excellent petit centre piqué du gauche en un temps, Cavani au point de penalty pour arracher l'égalisation (82').

Une passe décisive qui fera assurément du bien à Meunier qui a été durement attaqué ces derniers jours.