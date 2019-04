Tuchel fait de mauvais choix tactiques et cela le "vexe"

Pour le sacre, le PSG devra encore attendre. Le club de la capitale a été neutralisé par Strasbourg (2-2) alors que Lille, en calant à Reims (1-1), lui avait ouvert la voie du titre. Après le match, Thomas Tuchel, entraîneur du Paris SG, s'en voulait.

"Personnellement, je suis un peu vexé parce que j'ai pris une mauvaise décision avant le match avec une structure trop offensive, a-t-il révélé. Ce n'était pas possible de contrôler les contre-attaques en première période. Ce n'était pas le moment de faire ça aujourd'hui. En seconde période, on a changé et on a joué tout le temps dans le camp adverse".

Enfin, sur son choix de faire débuter Kylian Mbappé comme remplaçant, il a avoué : "On l'utilise trop. Il a joué neuf matches d'affilée, toujours avec la responsabilité de marquer. Il faut protéger les joueurs. C'était la dernière occasion de le protéger, il a senti quelque chose de musculaire lors des trois derniers matches. Ce n'est pas possible de toujours jouer avec Kylian".

Le coach allemand ne fuit pas ses responsabilités. Le titre pourrait être fêté dans une semaine (le dimanche 14 avril), non pas au Parc des Princes mais ... à Lille, son actuel dauphin en championnat.