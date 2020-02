Touché aux côtes, Neymar manquera le déplacement à Nantes mardi

Le Paris Saint-Germain se déplacera à Nantes mardi sans Neymar. L'attaquant brésilien s'est blessé aux côtes contre Montpellier (victoire 5-0) samedi en fin de première période.

Selon le communiqué publié lundi par le club de Thomas Meunier, Neymar "a une lésion chondro-costale". Le PSG ne donne pas d'information quant à la durée de son indisponibilité.

Le PSG se déplace mardi à Nantes, où évolue Renaud Emond, dans le cadre de la 23e journée du championnat de France.Les Parisiens sont en tête avec 8 points d'avance sur Marseille.

L'entraîneur allemand Thomas Tuchel devra également se passer du défenseur Abdou Diallo, blessé à la cuisse et indisponible "trois à quatre semaines". Et cela alors que l'infirmerie parisienne accueille déjà les défenseurs Marquinhos, Thiago Silva, Juan Bernat et Colin Dagba.

Le médian Ander Herrera est lui préservé mardi "pour une gêne musculaire".