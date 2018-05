Tielemans et Monaco terminent 2e de Ligue 1 et filent en LDC avec Lyon

L'AS Monaco a assuré sa deuxième place en Ligue 1 samedi lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1, le championnat de France de football de division 1. Les Monégasques (80 pts) ont battu Troyes 0-3 et disputeront la phase de poules de Ligue des Champions la saison prochaine. Youri Tielemans a disputé toute la rencontre.

La troisième place - qui donne droit au 3e et dernier ticket pour la LDC - est revenue à Lyon (78 pts) qui s'est fait peur mais a finalement émergé 3-2 contre Nice grâce à un triplé de Memphis Depay en deuxième période. Pourtant vainqueur 2-1 contre Amiens, Marseille manque le podium et échoue à la 4e place (77 pts). Les Phocéens joueront les poules de l'Europa League l'année prochaine.

L'OM sera accompagné dans cette compétition par Rennes (5e avec 58 pts). Les Bretons ont partagé 1-1 contre Montpellier où Isaac Mbenza a joué toute la rencontre et planté son 8e but en Ligue 1 cette saison (17e). Bordeaux (55 pts) est quant à lui admis aux tours préliminaire de la compétition. Saint-Étienne (55 pts) et Nice (54 pts) n'accrochent rien.

En bas de classement, Caen (38 pts) a assuré son maintien en partageant 0-0 contre le PSG (93 pts) où Thomas Meunier a disputé l'intégralité de la rencontre. Toulouse, pourtant vainqueur contre Guingamp, est 18e et barragiste.

Enfin, Yassine El Ghanassy est resté sur le banc lors de la victoire 1-0 de Nantes contre Strasbourg tout comme Baptiste Guillaume lors de la défaite 2-1 de Angers à Dijon.