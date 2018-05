Tielemans et Monaco prennent la 2e place de Lyon, frustré par Strasbourg

L'AS Monaco et Youri Tielemans se sont imposé 1 à 0 face à Saint-Etienne pour le compte de la 37e et avant-dernière journée du championnat de France samedi soir et font la bonne affaire de la soirée. Les Monégasques dépassent en effet Lyon à la 2e place du classement. Les Lyonnais ont été battu 3-2 à Strasbourg.

Youri Tielemans a joué 80 minutes. La deuxième place est synonyme de billet direct pour la phase de poules de la Ligue des Champions et Monaco (77 pts) possède désormais deux points d'avance sur Lyon et trois sur Marseille. Lors de la dernière journée, Lyon et Marseille jouent à la maison, contre Nice et Amiens alors que Monaco se rend à Troyes.

Le PSG, champion, s'est incliné chez lui 0-2 face à Rennes qui est assuré de la 5e place et du tour préliminaire de l'Europa League. Thomas Meunier a joué l'entièreté de la partie côté parisien.