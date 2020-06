Thomas Meunier remercie le PSG pour ces "quatre années formidables"... et égratigne les "tocards des réseaux"

Le Borussia Dortmund a officialisé ce jeudi l'arrivée de Thomas Meunier, qui a signé un contrat de quatre ans en faveur du BVB.

Après s'être exprimé sur les réseaux sociaux pour faire part de sa fierté de rejoindre ce grand club de Bundesliga, le Diable Rouge a également tenu à remercier le club au sein duquel il a passé quatre ans, et avec qui il a été sacré Champion de France à trois reprises.

"De la première à la dernière seconde, jouer pour le PSG aura été un privilège, a souligné Thomas Meunier. Quatre années formidables dans la plus belle ville du monde ! Des tas de rencontres sur le terrain et en dehors, des bons moments, des grands moments, un apprentissage continu et surtout, un grand honneur d'avoir été le premier Belge à faire partie de la famille PSG. Merci aux supporters (pas les tocards des réseaux), aux staffs et aux joueurs pour leur précieux et inconditionnel soutien. PS : La Champions League sera parisienne !"

Souvent critiqué et insulté par des "supporters" du PSG sur les réseaux sociaux, où son franc-parler et son humour parfois grinçant n'ont pas plu à tout le monde, Thomas Meunier a disputé 128 rencontres et remporté onze trophées avec le club parisien.