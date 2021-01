Thierry Henry revient sur son échec à Monaco : "Soit tu gagnes, soit tu apprends"

Au sortir d'une année 2020 où la pandémie a imposé de nombreux défis, Thierry Henry estime avoir "énormément" appris "sur le plan humain" pour sa première saison à la tête de Montréal, au sein d'un Championnat nord-américain de football (MLS) "pas aussi facile que les gens pensent".

"Ca n'a pas toujours été facile à gérer parce qu'à un moment donné, l'équipe a été isolée, loin de sa famille. Le dilemme, c'était : si tu retournes à la maison, tu t'entraînes pas. Si tu restes dans le New Jersey, tu t'entraînes, mais tu vois pas ta famille. Ce qui est important, c'est qu'on est quand même rentrés dans ce qu'on voulait faire, les play-offs. Malheureusement on n'est pas allés loin en play-offs (ndlr : élimination au tour préliminaire), mais il y a des bonnes choses qui sont ressorties: l'abnégation, l'envie dans la difficulté", a indiqué le Français, qui a bouclé une saison complète au Canada, à l'AFP.

►►► À lire aussi : Premier League : Kevin De Bruyne (Manchester City) dépasse les 74 assists de Thierry Henry

Et d'ajouter : "Cette expérience à Montréal, ça m'a permis de beaucoup progresser sur le plan humain. Le foot reste un sport collectif, mais il y a beaucoup d'individualisme de temps en temps, c'est vrai qu'on pense toujours à soi-même, sa propre bulle et là, tout ce qui s'est passé cette année, fait que sur le plan humain, pas mal de gens se sont ouverts, pas mal de choses se sont passées dans la vie, pas seulement dans le sport. J'apprends tous les jours, mais sur le plan humain, cette année a vraiment été importante pour essayer de comprendre les joueurs un peu plus et savoir ce qui leur passe par la tête".

Son expérience en tant que coach à Monaco n'avait auparavant duré... que trois mois. "C’est comme tout : c’est soit tu gagnes, soit tu apprends. Et j’ai toujours beaucoup plus appris dans la difficulté que dans la facilité. C’est quand tu es dans le dur que tu sais de quoi tu es fait. Quand tout est facile, que tu mènes 8-0, tout le monde veut la balle. Quand tu es mené 1-0 ou qu’il y a 0-0, ce n’est pas pareil. À Monaco, j’ai appris, comme j’ai appris cette année et comme j’apprends tous les jours. Là, je suis en train de te parler mais l’année prochaine, je te dirai quelque chose de différent", a précisé Titi dans So Foot.