Thiago Silva et Cavani vont quitter le PSG, Meunier sur le départ

Revivez l'Insta Live RTBF avec Thomas Meunier - Football - 31/03/2020 Durant le confinement lié au coronavirus, nous tentons, au travers d'articles divers et variés, de prendre des nouvelles des sportives et sportifs belges. Comment vivent-ils cette période ? Comment font-ils pour poursuivre l'entraînement ? Ce mardi, c'est à Thomas Meunier, latéral droit des Diables Rouges et du PSG, que nous avions fixé rendez-vous. Morceaux choisis.