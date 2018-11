Suivez Monaco-PSG en direct (LIVE commenté 21h)

Monaco reçoit ce dimanche soir le Paris Saint-Germain à l'occasion de la 13ème journée de Ligue 1. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette affiche en direct commenté.

Au plus mal en championnat (19ème) et éliminés de la course à la qualification pour les 1/8èmes de finale de Champions League depuis leur lourde défaite à domicile face au Club Bruges mardi dernier (0-4), les Monégasques de Thierry Henry n'ont plus gagné depuis le 11 août (leur seul victoire de la saison) et restent donc sur une série catastrophique de 15 matches sans succès toutes compétitions confondues (5 partages et 10 revers).

Face aux ogres parisiens, seuls sur leur planète en Ligue 1 et auteurs d'un sans-faute lors des 12 premières journées, difficile d'imaginer les joueurs du Rocher stopper cette spirale négative. Attention toutefois à l'excès de confiance du côté des hommes de Thomas Tuchel.

Cette rencontre sera l'occasion de voir à l'oeuvre trois Diables Rouges : Youri Tielemans et Nacer Chadli pour l'ASM, Thomas Meunier pour le PSG.