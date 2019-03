Strasbourg, sans Sels, écarte Guingamp aux tirs au but en finale de Coupe de la Ligue

Strasbourg a remporté la finale de la Coupe de la Ligue pour la 3e fois de son histoire samedi soir au bout de la séance de tirs aux buts face à Guingamp. Le Diable rouge Matz Sels, gardien titulaire des Alsaciens en championnat, est resté sur le banc et a laissé sa place dans cette compétition à son second Bingourou Kamara.

Après 90 minutes où la peur de perdre et de commettre des erreurs fatales a pris le dessus devant 49.161 spectateurs au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve D'Ascq (Lille), les deux équipes se sont dirigées vers la prolongation.

Le 0-0 a persisté et les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but. A ce jeu-là, ce sont les Strasbourgeois qui se sont montrés les plus habiles avec quatre frappes parfaites contre deux erreurs pour Guingamp (4-1).

Lionel Carole (ex-Galatasaray) a inscrit le tir au but du titre.

Après ses victoires en 1997 et 2005, Strasbourg enlève donc une troisième Coupe de la Ligue, rejoignant Bordeaux et Marseille. Seul le Paris Saint-Germain (8), qui était le tenant du trophée, en a remporté plus qu'eux. Il avait été éliminé par... Guingamp (1-2) en quart de finale.

Le Racing alimente ainsi un joli palmarès qui comprend notamment un titre de Champion de France (1979), trois coupes de France (1951, 1966 et 2001), un Trophée des champions (2001) et une Coupe Intertoto (1995).