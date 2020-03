Le stade vide du RC Lens - © RC Lens

Spectateurs ou pas, le speaker de Lens tente de mettre l'ambiance ! - Football - 10/03/2020 Le Racing Club de Lens a joué un match de championnat de Ligue 2 dans un stade vide, à cause du coronavirus. Il a battu Orléans un but à zéro. Le goal a été marqué, sur penalty, par Florian Sotoca. Le speaker du stade, Cyril Jamet, n'est pas resté chez lui. Il est venu, et il a travaillé. Au moment du goal, il a décidé de faire comme d'habitude. "Buuuuuuuuuuut pour le Racing Club de Lens, du numéro 7, Florian..." En temps normal, des milliers de personnes aurait crié "Sotoca". Là, personne n'a répondu, et il a dû se débrouiller tout seul, un sourire dans la voix.