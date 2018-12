Sans Meunier, Paris perd Neymar et ses premiers points de la saison en Ligue 1

C'est un petit événement: le Paris SG a concédé son premier nul en Ligue 1 cette saison à Bordeaux (2-2) et, c'est peut-être plus grave, Neymar est sorti blessé lors de cette rencontre comptant pour la 15e journée du championnat français. Endeuillé, Thomas Meunier n'était pas présent.

Le PSG restait jusqu'ici sur 14 victoires en autant de matches en L1.

Thomas Tuchel paiera-t-il le fait d'aligner ses cracks à un peu plus d'une semaine d'un match décisif en Ligue des champions le 11 décembre à Belgrade? Neymar, auteur de l'ouverture du score, est sorti avant l'heure de jeu en se touchant l'adducteur droit et grimaçant, filant directement aux vestiaires...

Les fans parisiens ont craint le pire quand Kylian Mbappé, auteur du deuxième but parisien, s'est tenu l'arrière de la cuisse droite, puis a demandé à être remplacé avant de se raviser.

Pourquoi avoir pris le risque de faire évoluer "Ney", Mbappé, Marquinhos, Juan Bernat et Thiago Silva alors que le titre de champion d'automne était déjà en poche? Tout le monde pensait que Tuchel ferait tourner après la débauche d'énergie face à Liverpool (2-1) mercredi en Ligue des champions.

Seul Edinson Cavani était sur le banc. Un avertissement de plus pour l'Uruguayen alors que l'attaque parisienne joue de plus en plus sans lui, même quand il est titularisé. Il n'est d'ailleurs pas entré à la place de "Ney", c'est Eric-Maxim Choupo-Moting qui a été choisi.