Saint-Etienne écarte Ghislain Printant et nomme Claude Puel coach et manager général

L'AS Saint-Etienne, adversaire de La Gantoise en Europa League, a écarté son entraîneur Ghislain Printant et a désigné Claude Puel entraîneur et manager général, a annoncé ce vendredi le club français, 19ème et avant-dernier de Ligue 1.

Ghislain Printant, 58 ans, était arrivé à l'ASSE comme adjoint en décembre 2017 et avait été nommé T1 en juin 2018. Le club a annoncé que Printant était suspendu "de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe professionnelle à compter de ce vendredi. Ghislain Printant sera prochainement reçu par la direction du club pour un entretien relatif à une éventuelle rupture de son contrat de travail", précise le club.

Pour le remplacer, les Verts ont misé sur un coach plus expérimenté en la personne de Claude Puel, qui a été nommé manager général et entraîneur. Le technicien français de 58 ans s'est engagé jusqu'en 2022.

Claude Puel était sans club depuis son départ de Leicester en février. Avant les Foxes, Puel avait entraîné Monaco, avec qui il avait été champion de France en 2000, Lille, où il a lancé Eden Hazard, Lyon, qu'il a mené en demi-finales de la Champions League en 2009, Nice et Southampton.

Dix-neuvième et avant-dernier de Ligue 1 avec 8 points en 8 matches, Saint-Etienne recevra son rival ancestral, Lyon, dimanche en soir en clôture de la neuvième journée du championnat de France.

En Europa League, les Verts, battus 3-2 par la Gantoise lors de la première journée, occupent la troisième place du Groupe I avec un point, pris jeudi contre Wolfsburg (1-1). L'ASSE recevra les Buffalos le 28 novembre.