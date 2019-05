Rennes lève l'option de Mbaye Niang, sous contrat jusqu'en 2023

Entrainement dansant dans la joie et la bonne humeur pour les Sénégalais - Senegal - 24/06/2018 Ce dimanche, à 17h00, le Sénégal affronte le Japon pour son deuxième match dans cette Coupe du monde 2018 en Russie. Les Sénégalais ont remporté leur premier match face aux Polonais et ont préparé leur deuxième rencontre dans la joie et la bonne humeur. En atteste cette vidéo sympathique et rythmée dans le stade Central d’Ekaterinburg.