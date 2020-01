Renaud Emond compare son profil à celui d'Emiliano Sala à son arrivée à Nantes

Renaud Emond a donc officiellement rejoint le FC Nantes ce jeudi. Il a été présenté dans la foulée à la presse. Entre une comparaison audacieuse avec le regretté Emiliano Sala et ses ambitions personnelles, le Phénix n’a pas manié la langue de bois.



Après 4,5 saisons à Sclessin, le Gaumais avait envie de "découvrir autre chose" et de "franchir un palier". "Cela faisait presque 5 ans que j’étais au Standard. C’était mon club et à un moment donné il faut aussi quitter sa zone de confort et pouvoir tenter autre chose. C’est un vrai défi, je veux le relever. Mais je n’ai aucune appréhension. J’ai confiance en mes qualités".



Nantes n’était pas le seul prétendant, mais le FCNA s’est imposé comme une évidence. "Je suis la Ligue 1 depuis que je suis jeune. Je connais le FC Nantes et son passé. Je sais le grand club qu’il est et je suis très heureux de le découvrir. J’ai remarqué la gentillesse de tout le monde et l’accueil qu’ils m’ont réservé. Ça me touche énormément et ça me donne envie de m’arracher pour ce club."



Les Canaris, 5es de Ligue, peinent à marquer (17 buts en 19 matches) malgré un jeu attrayant. Mission doit combler ce manque à la finition. "Est-ce que c’est plus difficile à marquer en France qu’en Belgique ? Je vous dirai dans quelques semaines", élude l’attaquant. "Quand je vois comment le FC Nantes joue, je me dis que j’aurais peut-être plus d’opportunités que de marquer. Christian Gourcuff (l’entraîneur de Nantes, ndlr) m’a dit qu’il avait besoin d’un profil comme le mien et que je pouvais apporter quelque chose à l’équipe".



"Si je marque des buts en Ligue 1, j’aurai peut-être une chance d’être sélectionné"



Interrogé sur son profil, Emond a surpris l’assistance en évoquant des similitudes avec Emiliano Sala, tragiquement disparu il y a un an. "C’était un joueur qui donnait tout sur le terrain et qui se battait comme un fou. C’est un peu mon profil. Je cours plus de 12 km par match. Et c’était un buteur. Je me vois un peu dans ce profil-là. Ce qui s’est passé m’avait touché en tant que passionné de fou. C’était fort et émouvant à la fois."



L’Argentin, foudroyé par le destin, était adoré du public de la Beaujoire. Avec ces déclarations, Renaud va susciter de l’attente mais il se met aussi une sacrée pression.



L’ancien buteur de Virton, Waasland-Beveren et du Standard voit Nantes comme un possible tremplin… vers les Diables. "Je suis quelqu’un d’ambitieux. Je vais me donner les moyens d’être sélectionnable. Je sais que j’étais un peu suivi. Je pense que si je marque des buts en Ligue 1, j’aurai peut-être une chance d’être sélectionné".



Totalement rétabli de sa blessure, Renaud Emond pourrait disputer ses premières minutes dès ce dimanche face à Saint-Etienne. Il portera le N.28.