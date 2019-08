Renato Sanches (Bayern Munich) signe pour quatre ans à Lille

Le LOSC, le FC Bayern Munich et Renato Sanches sont tombés d'accord pour le transfert du milieu de terrain de 22 ans chez les Dogues. L'international portugais (18 sélections) a signé un contrat de 4 ans, soit jusqu'en 2023.

Renato Sanches, formé à Benfica, fait ses débuts chez les pros à l'âge de 18 ans à peine en octobre 2015. Appelé à disputer l'Euro 2016 alors qu'il avait déjà conclu son transfert au Bayern, le milieu de terrain a décroché le titre continental avec le Portugal, se blessant en finale.

Son expérience en Bavière aura été un peu moins concluante que son début de carrière. En trois saisons, Renato Sanches n'a joué que 53 matches pour le 'Rekordmeister', compilant seulement 2 buts et 3 assists. Selon les médias français, il deviendrait, avec un montant de transfert estimé à 20 millions d'euros, le joueur le plus cher jamais acheté par les Dogues. Le précédent record datait de début août avec le recrutement pour 16,5 millions d'euros du milieu offensif turc Yusuf Yazici.

Lille, deuxième derrière le Paris Saint-Germain au terme de la défunte saison, jouera la Ligue des champions. Après avoir vendu plusieurs joueurs cadres, comme Youssouf Koné, Thiago Mendes, Nicolas Pépé et Rafael Leao, les Lillois ont recruté le milieu défensif Benjamin André et les attaquants Victor Osimhen, en provenance de Charleroi, et Timothy Weah.