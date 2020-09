Rayan Aït-Nouri, 19 ans, d'Angers au… Barça ou au Real Madrid ?

Il a 19 ans. Il n’a qu’une vraie saison dans les pattes. Et pourtant, Rayan Aït-Nouri est sur les tablettes des plus grosses écuries européennes. Sous contrat avec Angers, modeste formation française, il est cité en Espagne, au Real Madrid ou à Barcelone.

Rayan Aït-Nouri, c’est le prototype de l’arrière-gauche moderne, ultra-offensif, rapide et technique, le regard toujours vissé vers l’avant. Propulsé sur le devant de la scène en février 2018, alors qu’il n’avait que 16 ans, Aït-Nouri n’a pris son véritable envol que l’année dernière lorsqu’il a été propulsé titulaire à Angers.

Très vite, il a impressionné. Par sa maturité, son explosivité et une fougue qui faisait un bien fou à une équipe d’Angers, engluée dans le ventre mou de Ligue 1 et en cruel manque d’idées. Constant (titulaire lors des 17 premières rencontres du championnat), précis (3e meilleur distilleur de transversales en profondeur) et décisif (3 passes décisives), il a été freiné dans son élan par une vilaine fracture de la mâchoire contre Nice.

Et malheureusement pour lui, les ennuis n’ont fait que s’enchaîner puisque le Coronavirus a débarqué et qu’il a été testé positif dans la foulée. Résultat, depuis le 1er janvier, Aït-Nouri n’a disputé que trois rencontres avec Angers.

Pas de quoi entacher sa très bonne réputation à l’étranger puisque le Bleuet (équipe de France espoir) garde la cote. D’abord dans le viseur de Wolverhampton, il serait à deux doigts de finalement rallier… l’Espagne. L’Atletico, le Real Madrid et Barcelone lui feraient les yeux doux, rien que ça.

L’indemnité de transfert réclamée par Angers se situerait entre 15 et 20 millions. De quoi refroidir les potentiels acquéreurs ? Pas sûr, reste à voir qui raflera la mise. Probablement le plus dépensier...