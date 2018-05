Quand Samuel Eto'o conseille Kylian MBappé

Samuel Eto'o joue actuellement en Turquie au club de Konyaspor. Mais cela ne l'empêche pas de garder un oeil sur ce qu'il se passe en Ligue 1, en particulier au Paris SG.

Le joueur camerounais suit de près les performances de Kylian MBappé. Dans un entretien accordé à France Football, Eto'o, 37 ans, ne tarit pas d'éloge sur l'attaquant français.

Selon lui, le jeune homme de 19 ans est le "futur Messi". Eto'o lui recommande d'ailleurs de s'inspirer de "la force mentale surhumaine" de l'attaquant argentin, avant d'ajouter : "Il y a tellement de choses à prendre en compte, pour faire une grande carrière, qui n'ont rien à voir avec les qualités de footballeur, même hors norme. J'espère avoir l'opportunité de lui en parler un jour. Il faut toujours écouter les grands frères qui alertent sur tel ou tel péril. Il faut qu'il reste ce jeune garçon passionné de football, que le jeu reste au centre de tout".

Selon Samuel Eto'o, MBappé doit être plus individualiste dans son jeu au Paris SG "Il cherche tout le temps Cavani et Neymar, même trop souvent. Il est attaquant, il doit marquer beaucoup plus. Le but, c'est l'amour".

Dans cette même interview, Eto'o donne aussi son avis sur un autre joueur du Paris SG, Neymar, récemment vendredi en France après une longue convalescence à la suite d'une entorse à la cheville droite. "Il a eu raison de venir à Paris. Je ne suis pas déçu par son bilan, c'est sa première année. Il devait s'adapter au groupe, il l'a fait. La saison prochaine, on va vraiment pouvoir juger Neymar. Il est dans le club qu'il faut".