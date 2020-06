Quand Guy Roux évoque la profession, ça donne des punchlines

"On est tous des drogués du coaching"

"En 2001, j’ai fait un burn-out. Epuisé, lessivé. Après 3-4 mois d’arrêt, mes batteries étaient rechargées. J’ai repris, et je suis allé jusqu’à 67 ans. Et encore, c’est la loi française qui m’a interdit d’aller au-delà. Scandaleux ! Et vous savez, un peu après avoir repris, donc dans les années 2002 à 2005, j’ai fait mes meilleurs résultats. J’avais la sérénité, aucun conflit avec mes joueurs, les bonnes solutions, etc… En plus, j’avais presque toutes les casquettes, donc tout le pouvoir. Loin de me fatiguer, ça me facilitait les choses.

Oui le job de coach est terrible, mais pas plus aujourd’hui que de mon temps, et pas plus de mon temps qu’après-guerre. Et si tu maîtrises un peu les règles du jeu, ça passe.

Après 10 matchs sur le banc en première division, tu es fatigué. Mais tu ne l’es pas plus après 894".