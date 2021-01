PSG – OM : des retrouvailles animées entre Neymar et Alvaro Gonzalez entre fautes et pics sur les réseaux

Quatre mois après les incidents de PSG – OM au Parc des Princes et les accusations de racisme, Neymar et Alvaro Gonzalez se retrouvaient mercredi soir à l’occasion d’un nouveau choc entre les Parisiens et les Marseillais dans le cadre du Trophée des Champions.

Un duel qui a cette fois-ci souri à un Paris Saint-Germain, vainqueur 2-1 et à son dribbleur brésilien, monté en cours de match et auteur du deuxième but des siens.

Les 35 minutes qu’il a passées sur la pelouse ne furent toutefois pas de tout repos. La star parisienne a subi le marquage pressant de son ennemi Gonzalez qui en a profité pour commettre quelques vilaines fautes dont un plaquage au niveau de la tête.

Le duel entre les deux hommes s’est prolongé hors du terrain avec Neymar dans le rôle du provocateur.