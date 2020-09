Pour sa 3e Journée seulement, la Ligue 1 s’offre ce soir à 21h00 un Clasico plus ouvert que jamais. Le PSG s’affiche amoindri par les cas de contamination au Covid-19, qui ont déjà coûté aux ouailles de Thomas Tuchel une défaite inattendue, jeudi à Lens (1-0).

Mais le technicien souabe enregistre ce soir le retour de quatre de ses cadors infectés par le virus, aujourd’hui rétablis : Neymar, Keylor Navas, Angel di Maria et Leandro Paredes sont disponibles pour la rencontre. En revanche, Kylian Mbappé, Marquinhos et Mauro Icardi seront toujours absents. Ce qui promet encore bien des soucis offensifs pour les Parisiens.

Éclair dans la grisaille, le PSG a accueilli cette semaine la signature de l’Italien Alessandro Florenzi (AS Roma, prêt d’un an), chargé de faire oublier Thomas Meunier sur le flanc droit, et qui sera alignable dès ce soir.

L'OM veut en profiter

À Marseille, solide dauphin du PSG la saison dernière, on croit donc en sa chance. " C’est un match important qu'on veut gagner : on veut profiter des absences et du manque d'entraînement des joueurs touchés par le Covid qui vont reprendre " a déclaré en préface le coach marseillais Andre Villas-Boas. "On a vu les difficultés qu'ils ont connues contre Lens. C'est peut-être une chance. C'est le bon moment. "

À démontrer sur le terrain : l’OM attend depuis neuf ans de retrouver le goût de la victoire dans un Clasico…