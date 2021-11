PSG : Mais que se passe-t-il avec Sergio Ramos ?

"Le plus grand mercato de l'histoire."

C'est par ces quelques mots, aussi laconiques qu'énonciateurs, que certains médias français avaient triomphalement résumé le dernier mercato estival du PSG. Un mercato XXL sur papier, marqué par les arrivées gratuites des Messi, Donnarrumma, Wijnaldum ou Sergio Ramos (en plus du transfert d'Hakimi), qui avait alors fait couler pas mal d'encre.

Logique direz-vous, sur papier, cette intersaison avait de la gueule, c'est vrai. Sauf que quelques mois plus tard, le bilan est beaucoup moins reluisant. Nonchalant au possible, Messi n'a toujours pas marqué son premier but. Wijnaldum, lui, court après sa forme liverpoolienne alors que Donnarumma pâtit de la concurrence avec Navas, alternant entre terrain et banc de touche.

►►► À lire aussi : Un retour au Barça, sa retraite, son salaire en Espagne : Lionel Messi fait le point

Et que dire de l'énigme Sergio Ramos ? Annoncé comme le messie censé stabiliser une défense qui n'avait pas toujours dégagé tous les gages de sécurité nécessaires, l'ancien Madrilène avait été contraint de postposer ses débuts avec le PSG, la faute à une récalcitrante blessure au mollet.

Pointé du doigt, celui qui n'a disputé que sept matches(!) depuis le début de l'année 2021 (2 avec la Roja, 5 avec le Real) s'est voulu plutôt rassurant lors de sa 1e conférence de presse parisienne : " "Je me sens bien, j'ai très envie de jouer. J'ai pu récupérer cet été. Je n'ai malheureusement pas joué avec l'Espagne à l'Euro mais ça m'a permis de recharger les batteries physiquement et mentalement. Je me sens vraiment très bien sur le plan physique, je peux faire de très bonnes performances encore pour quelques années."