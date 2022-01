Le gardien du Paris SG Gianluigi Donnarumma a été testé positif au Covid-19, a annoncé mardi son club, au lendemain d'un match de Coupe de France auquel l'international italien a participé.

Avec cette annonce, le PSG compte cinq joueurs contaminés, parmi lesquels Lionel Messi et Danilo Pereira. Juan Bernat, qui a contracté le coronavirus durant les fêtes, n'entre plus dans cette liste, après avoir obtenu deux tests négatifs lundi et mardi, a précisé le club français. Le défenseur espagnol reprendra l'entraînement mercredi.

Gianluigi Donnarumma a joué les 90 minutes du match de reprise du PSG lundi à Vannes (4-0), club de quatrième division, à l'occasion des 16e de finale de la Coupe de France. Après la trêve, "Gigio" a repris l'entraînement samedi, en même temps que la majorité de ses coéquipiers.

Un test positif entraînant un isolement de plusieurs jours, selon le protocole de la Ligue de football professionnel (LFP), il doit déclarer forfait pour le choc de Ligue 1 à Lyon dimanche. En son absence, le Costaricien Keylor Navas devrait être titulaire.

Les personnes vaccinées identifiées comme cas contact de l'Italien ont dû se soumettre à un test mardi, mais sans devoir s'isoler, conformément aux nouvelles règles gouvernementales.

Il faudra voir si Donnarumma, qui reste sur une année 2021 faste entre le sacre avec l'Italie à l'Euro (dont il a été désigné meilleur joueur) et l'obtention du Trophée Yachine du meilleur gardien, pourra réintégrer le groupe pour le match contre Brest le 15 janvier.

"C'est un virus très étrange. On suit la situation de chaque joueur. Nous savons qu'il peut y avoir plus de contaminations", avait déclaré lundi l'entraîneur Mauricio Pochettino. "Nous sommes une équipe qui respecte les contrôles et l'obligation de nous tester. Nous espérons qu'il n'y aura pas de cas supplémentaires", avait-il poursuivi.

Le PSG n'échappe pas à la hausse des contaminations constatées en France après l'arrivée du variant Omicron. Plusieurs équipes de Ligue 1 déplorent des cas positifs, parmi lesquelles Bordeaux, Lorient, Angers ou Lille.

Le match initialement programmé dimanche entre Angers et Saint-Etienne a déjà été reporté, 19 joueurs étant positifs côté angevin. L'affiche entre Bordeaux et Marseille, vendredi, est, elle, menacée par le cluster constaté au sein des Girondins.