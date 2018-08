Poyet furieux envers ses dirigeants en conférence de presse : "C'est une honte !"

Bordeaux a parfaitement géré jeudi soir aux dépens des Ukrainiens de Mariupol (2-1) pour s'offrir une place en barrages de l'Europa League. Les Girondins y retrouveront La Gantoise.

Finir le travail bien débuté à l'aller (3-1) et montrer un autre visage que celui proposé contre le Racing de Strasbourg en ouverture de Ligue 1 (0-2), telles étaient les deux missions des hommes d'un Gustavo Poyet qui, en l'espace de 24 heures, a vu partir deux enfants du club, Paul Baysse en prêt à Caen, et surtout Gaëtan Laborde, son double buteur à Odessa, à Montpellier.

En conférence de presse d’après-match, le coach bordelais s’est emporté suite au départ de ce dernier. Il n’a pas été tenu informé du transfert. "Je ne suis pas du tout content. C'est mon plus mauvais jour dans ce club. Ce que le club a fait avec Laborde, pour moi, pour les joueurs, pour les supporters, c'est une honte. On est arrivé à l'hôtel à 11h45, Laborde n'était pas là. On l'a appelé, il était à Montpellier. Personne ne nous a rien dit", a envoyé Poyet.

Avant de conclure : "Je vais parler avec mon agent et je vais prendre une décision. Je ne sais pas si ça va se finir. Je ne peux pas accepter cela. J'ai besoin d'une explication du club, du président et du propriétaire. Si demain on m'explique cela, on verra si je continue ou pas. Mais j'ai besoin d'une explication."

La réponse de Stéphane Martin, président du club, n'a pas tardé : "Je comprends mal ce coup de sang. Poyet était au courant mercredi après-midi du départ de Laborde. Il veut démissionner ? Chacun est libre, peut-être qu’il a déjà pris sa décision. On verra."

D'après plusieurs médias, le coach et la direction auraient décidé de se séparer ce matin.