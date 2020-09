Pour la première fois depuis 2011, l'OM fait tomber le PSG au terme d'un choc houleux terminé à 8 contre 9 !

En clôture de la 3e journée de Ligue 1, Marseille a créé la sensation en venant à bout du PSG (0-1). Impuissants face aux Parisiens depuis neuf longues années, les Olympiens ont fait la différence grâce à une superbe reprise à bout portant de Florian Thauvin sur un service trois étoiles de Dimitri Payet. Malgré les assauts répétés mais infructueux du PSG, les Marseillais auront su faire le gros dos, profitant de l'état de grâce de Mandanda sur sa ligne, pour garder ses cages inviolées.

On notera par ailleurs que cette rencontre aura été émaillée par énormément de tension, de tacles, de fautes et d'interventions de l'arbitre. En tout, celui-ci aura distribué 14 cartons jaunes et 5 cartons rouges ! Neymar, Paredes et Kurzawa d'un côté ainsi qu'Amavi et Benedetto de l'autre sont rentrés aux vestiaires plus tôt que les autres, une bagarre générale ayant éclaté dans les dernières secondes de la partie.

Début de saison franchement décevant des hommes de Tuchel donc, qui s'inclinent pour la seconde fois consécutive après le revers face à Lens en ouverture. Ce n'est d'ailleurs que la 3e défaite à domicile sur les...75 derniers matches du PSG. Si d'un côté c'est la soupe à la grimace, du côté de la Cannebière, on est évidemment ravi d'avoir fait tomber le meilleur ennemi parisien !