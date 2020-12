Pierre Rondeau : "je m'attends à ce que Téléfoot disparaisse ou soit intégrée à Canal + "

Et le discours tenu n’a pas été des plus rassurants. D’après le quotidien, il existe deux options pour l’avenir à court terme : soit la chaîne se maintient, mais en perdant certains lots, soit c’est l’arrêt pur est simple.

De l’amateurisme ? "Non, de l’aveuglement"

Si l’argent de Médiapro avait enchanté tout le monde lors de la signature, force est de constater que le modèle proposé n’est pas viable. Est-ce que la Ligue s’est vue trop belle ? Y a-t-il eu de l’amateurisme de la part des dirigeants ?

"Quand on voit comment les dirigeants de Médiapro prennent ceux de la Ligue au dépourvu, c’est affligeant. Je constate que les dirigeants ont été aveuglés par le prix proposé. S’ils ne sont pas les seuls fautifs, Médiapro présentaient quand même des garanties, on peut quand même parler d’aveuglement, ce qui est plus condamnable que l’amateurisme. Car les dirigeants avaient les compétences pour prendre les meilleurs choix. Ce sont donc des gens compétents qui ont fauté et c’est ça qui est incroyable."