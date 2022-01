Philippe Clément : "Je sens que le moment est venu de saisir cette opportunité"

Le jeu de chaises musicales attendu s’est déroulé ce lundi. Philippe Clément a quitté le FC Bruges pour rejoindre l’AS Monaco. Et Alfred Schreuder a pris la place encore chaude de l’ex-Diable rouge à la tête des Blauw en Zwart. Pour Philippe Clément, c’était avant une occasion qu’il ne pouvait pas laisser passer.

"Le Club Bruges est 'mon' Club" a expliqué l’entraîneur sur le site du FC Bruges. "Je me suis toujours senti chez moi ici et j’ai eu une relation fantastique avec les supporters. J’ai maintenant l’opportunité de rejoindre un grand club de Ligue 1 et je sens que le moment est venu de saisir cette opportunité."

"Je me souviendrai toujours de mon passage au Club avec un sentiment chaleureux et je continuerai à suivre de près la performance de Blauw-Zwart" a complété l’ex-Diable rouge.