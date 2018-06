Patrick Vieira nommé entraîneur de Nice

L'ancien international français Patrick Vieira est le nouvel entraîneur de l'OGC Nice, a annoncé lundi le club de Ligue 1. Il succède à Lucien Favre, parti au Borussia Dortmund.

Vieira, 41 ans, entraînait jusqu'ici le New York City FC, en Major League Soccer.

Comme joueur, Vieira, formé à Cannes, a porté les couleurs de l'AC Milan, d'Arsenal, de la Juventus Turin, de l'Inter Milan et de Manchester City. Il a remporté trois fois le championnat d'Angleterre (1998, 2002 et 2004) et cinq fois celui d'Italie (1996, 2007, 2008, 2009 et 2010). Vieira a tout gagné avec l'équipe nationale française: la Coupe du monde 1998, l'Euro 2000 et la Coupe des Confédérations 2001. Il a joué avec les Bleus à 107 reprises, marquant 6 buts.

Après avoir raccroché ses crampons, Vieira est devenu, en 2013, entraîneur des jeunes de Manchester City. Il a ensuite pris la tête de New York City FC, qui possède le même propriétaire que Manchester City.

Vieira a "séduit les décideurs niçois par son profil, son dynamisme, son charisme et une philosophie qui s'inscrit pleinement dans le projet rouge et noir", indique le club dans un communiqué.

Nice a terminé huitième du dernier championnat de France.