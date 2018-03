Pari(s) perdu, Paris ruiné ?

Les critiques et les inquiétudes occupaient la majorité des articles de presse en France et en Espagne au lendemain de l'élimination du PSG en 1/8èmes de finale de Champions League. Battus deux fois par le Real Madrid (3-1 puis 1-2), les Parisiens ont encore fois raté leur principal objectif de la saison.

Ils ont aussi, aux yeux de certains observateurs, hypothéqué l'avenir du club.

La Une du quotidien espagnol 'EL Pais' l'annonçait sans ambiguïté ce matin : "El Madrid arruina al PSG". En français dans le texte : "Madrid ruine le PSG".

Le Real a en effet ruiné les espoirs de tout un club, mais il en faudra plus pour mettre Paris au tapis.

Le PSG est encore loin de la banqueroute mais c'est vrai qu'il n'aura plus l'occasion de faire tourner la roue de la fortune cette saison. Ramener la 'Coupe aux Grandes Oreilles', c'est encaisser un chèque d'environ 100 millions d'euros. Une qualification pour les quarts de finale aurait représenté à elle seule 13 millions si l'on cumule la prime de qualification de l'UEFA (6.5 millions), les droits tv (2 millions) et la billetterie (4,5 millions).

Il est évident que cette somme aurait été bien utile pour ramener le budget parisien à l'équilibre au 30 juin prochain. Mais le PSG a d'autres moyens de rencontrer cette exigence du fair-play financier.

Le noyau parisien regorge de pépite trop peu utilisées qui pourront être revendues lors du prochain mercato.

Mais pour combler les 400 millions d'euros dépensés pour faire venir Neymar et Kylian Mbappé, les dirigeants qatari comptent surtout sur leurs principaux sponsors. Nike et Emirates soutenaient chacun le club à hauteur de 25 millions d'euros par an jusqu'ici, le PSG leur a demandé de doubler voire même de tripler leurs enveloppes... Les négociations sont en cours et auraient d'ailleurs rassuré les instances financières de l'UEFA.

La menace de sanction économique semble donc écartée pour l'instant.

Sur le plan sportif en revanche, le PSG va devoir trouver de bons arguments pour garder sa star Neymar. Le départ anticipé du brésilien a été évoqué dès le coup de sifflet final hier soir.

S'il venait à se confirmer, il constituerait à nouveau un Pari(s) perdu.