Pablo Longoria, le savant de Marseille qui redonne enfin de l'éclat à l'OM

Parfois tout peut aller très vite en football. Il y a quelques semaines à peine, l’Olympique de Marseille traînait encore son spleen dans une Ligue 1 qui semblait subitement aller trop vite pour elle. La campagne en Ligue des Champions avait été un désastre, les transferts entrants ne répondaient pas aux attentes, les supporters se mettaient à gronder et les Olympiens achevaient la saison à une triste 5e place, bien loin de l'intense bataille pour le titre.

Mais ça, c’était avant. Consciente des lacunes évidentes d’un noyau bien trop étriqué, la direction olympienne a mis les bouchées doubles pour renforcer son groupe. "Le président Pablo Longoria a compté sur ses doigts, devant nous, le nombre de recrues qu’il allait y avoir cet été. Il a dit que 11 joueurs allaient rejoindre le club" expliquait un supporter du club.

Et le président a tenu ses promesses. Jour après jour, alors que d’autres équipes préféraient miser sur la continuité, les arrivées sur les rives de la Cannebière se sont succédées. Au total, six joueurs ont déjà officiellement paraphé un contrat avec l’OM : Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Cengiz Under (AS Rome), Mattéo Guendouzi (Arsenal) et Pau Lopez (AS Rome).

Un mercato pas forcément bling-bling, aux antipodes du recrutement volontairement opulent du frère ennemi parisien, mais qui correspond finalement davantage aux valeurs olympiennes. Ces joueurs sont, pour la plupart, très jeunes et incarnent la vision à moyen terme d’une direction qui veut redonner de l’allant et du prestige à un OM qui en manque cruellement. Et contrairement aux mercatos précédents, ces renforts semblent cibler des lacunes précises (défenseur central, milieu défensif, créateur).

Certains médias français annoncent même que le front office olympien ne compte pas s’arrêter là et lorgnerait d’autres joueurs. L’arrivée de l’ancien Brugeois Luan Peres est déjà quasiment bouclée, mais la direction se serait placée sur d’autres "gros dossiers".

On évoque notamment un intérêt pour… Philippe Coutinho, quasiment sur une voie de garage à Barcelone voire un retour à la casa de l’éternel Franck Ribéry. Difficile de démêler le vrai du faux dans cette histoire mais une chose semble sûre. Après plusieurs saisons dans l’ombre du PSG, l’OM veut (enfin) retrouver sa propre identité.