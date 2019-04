"On est toujours le 1er avril ?", la réponse humoristique de Meunier

"Thomas Meunier est toujours indisponible", a indiqué l'entraîneur du PSG Thomas Tuchel mardi, à la veille de la demi-finale de Coupe de France.

Absent des pelouses, Meunier est par contre bien présent… sur Twitter. Jamais le dernier sur ce réseau social, le Belge a réagi à une rumeur signalant qu’il avait demandé son départ du PSG. "On est toujours le 1er avril ? Quand je vais resigner pour 5 ans, ça va saigner du nez", a-t-il indiqué en réponse à l'article.

Notre compatriote n'a plus joué depuis le 17 mars et le match contre l’OM, remporté 3-1 par le PSG. Le défenseur belge avait quitté le terrain après 36 minutes. Le lendemain, il déclarait forfait pour les deux premiers matches des Diables Rouges en qualifications pour l'Euro 2020, face à la Russie (3-1) et à Chypre (0-2).