OM-Rennes reporté après des incidents au centre d'entraînement marseillais, un joueur touché par des projectiles

L'ambiance est tendue à Marseille. Décevant 6e de Ligue 1 et actuellement sur une piteuse série de trois défaites consécutives, l'OM ne parvient pas à redresser la barre. Résultat, la tension monte et les supporters grondent, déçue par la gestion administrative et sportive des dirigeants. La rencontre entre les Olympiens et Rennes, initialement prévue ce samedi à 21h00, a en doncété reportée en raison d'incidents survenus dans la journée au centre d'entraînement de l'OM, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) à trois heures du match.

Plusieurs centaines de supporters de l'OM en colère ont mené un coup de force samedi en début d'après-midi à la Commanderie, le centre d'entraînement du club, et 25 personnes ont été interpellées. Dans la ligne de mire de ces supporters, Jacques-Henri Eyraud, le président du club. "Voici le résultat de tes 4 ans d'activité dans le plus grand club de France. J'espère que tu es fier de toi. Comme on dit, on ne récolte que ce que l'on sème" a par exemple tweeté un internaute, filmant les débordements.

Selon les informations de l'Equipe, un joueur, Alvaro Gonzalez, aurait été touché par des projectiles lors des incidents à la Commanderie, le centre d'entraînement marseillais.