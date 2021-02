C’est le match le plus attendu de l’année dans le championnat français. Et il devrait encore tenir toutes ses promesses tant l’OM a fait parler de lui ces derniers temps. Et souvent en mal.

En quelques jours, il y a eu un assaut des supporters au centre d’entraînement, un coach, André Villas-Boas qui a présenté sa démission, avant d’être mis à pied par son club et enfin le problème Alvaro Gonzalez. Le club doit en plus jouer avec les rumeurs de revente. N’en rajoutez plus, la coupe est pleine du côté Marseillais.

Du coup, la préfecture a annoncé que le match fera l’objet d’un "dispositif de sécurité renforcé", avec 400 policiers mobilisés.

"Toute tentative de rassemblement sera dispersée et des consignes de fermeté ont été données pour intervenir immédiatement en cas de violences ou de dégradations, afin d’interpeller les auteurs et de les remettre à la justice", précise un communiqué, au sujet du dispositif déployé tout le week-end pour assurer le bon déroulement de la rencontre choc au stade Vélodrome.