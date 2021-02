OM : Jorge Sampaoli, le bad-boy empereur de la grinta, apôtre de Marcelo Bielsa

Pour redonner de l’éclat à une saison qui s’enlise dangereusement, les Olympiens ont donc fait appel à Jorge Sampaoli, le fantasque entraîneur argentin qui débarque tout droit de Mineiro. Présentation de ce roquet des pelouses, adepte des frasques, disciple de Marcelo Bielsa et donc réputé pour son jeu résolument offensif.

Après l’interminable imbroglio autour d’André Villas-Boas , les persistantes tensions autour du président Jacques-Henri Eyraud et les débordements des supporters , l’OM a décidé de faire table rase du passé.

Du haut de son 1m67, de sa carrure de déménageur breton, de son crâne rasé et de ses nombreux tatouages, Jorge Sampaoli est un personnage. De la trempe de ces entraîneurs-brailleurs, volontairement provocateurs, qui ne feraient pas tache pour épauler Wentworth Miller dans le prochain casting de Prison Break.

Malheureusement pour Miller, Sampaoli se fout éperdument des strass et paillettes d’Hollywood. Ce qui l’intéresse lui, c’est le football et ce ballon rond qui le fait tant rêver. La preuve, à huit ans, il s’improvise (déjà) apprenti entraîneur. Niché dans sa petite chambre de Santa Fé, il troque son pyjama pour endosser un costume de coach trop grand pour lui et s’époumoner à invectiver ses joueurs imaginaires.

Quand quelques années plus tard, les portes d’une carrière de footballeur professionnel se referment brutalement devant lui, tout s’écroule. Satanée blessure au tibia péroné qui l’oblige à mettre ses rêves (provisoirement) de côté.

Ephémère employé d’une banque, le jeune Sampaoli ne parvient pas à oublier son premier amour. Après sa journée de travail, il quitte donc les faubourgs de la métropole pour aller entraîner des modestes équipes locales et se faire les dents sur le petit banc. “J’étais prêt à sacrifier n’importe quoi, mais pas le football" explique-t-il d’ailleurs avec le recul à So Foot en 2016.