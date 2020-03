Obscénité, indécence, vaccin anti-défaite : Eyraud tacle sévèrement Aulas

La saison de Ligue 1, suspendue jusqu'à nouvel ordre, ira-t-elle jusqu'à son terme ? L'influent président lyonnais Jean-Michel Aulas s'est montré favorable à son annulation pure et simple, une solution avantageuse pour l’OL mais rejetée par le football français.

Si l'épidémie de coronavirus continue de perturber le championnat de France dans les semaines à venir, "le plus logique serait alors de dire : ‘on annule tout et on repart sur la situation du début de saison’", a lancé le patron lyonnais. Décréter une saison blanche, une idée qui en fait rire quelques-uns, comme à Marseille, deuxième du championnat, par exemple.

"Quand la fièvre sera retombée, Jean-Michel Aulas verra l’obscénité de sa proposition opportuniste et reviendra vite aux valeurs qui font de lui un immense dirigeant du football, prêt à bondir dans ce cas sur un virus dévastateur pour occulter la saison difficile de son club en L1. Nous connaissons la volonté obsessionnelle de Jean-Michel Aulas de défendre l’OL par tous les moyens. L’idée même d’exploiter cette épreuve collective à des fins d’intérêt personnel est indécente", indique Jacques-Henri Eyraud au Journal du Dimanche.

Et le président marseillais d’insister : "Restons à la hauteur des valeurs du sport, sachons montrer l’exemple d’une famille qui défend l’intérêt général. Si les joueurs de Lyon n’ont pas encore réussi à se qualifier pour la Champions League, il reste un joker : le coronavirus. Il suffit de confiner le championnat actuel dans l’armoire aux mauvais souvenirs et administrer à Jean-Michel Aulas le vaccin anti-défaite (...) Quel aveu ! Rien, rien d’autre que mon club n’a d’intérêt. L’équité sportive ? À quoi bon ? La justice et le respect des autres ? Ça sert à quoi ? Le football ne peut pas donner une si piètre image de lui-même."

Voilà qui a le mérite d’être clair.