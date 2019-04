Nouvelle chance de titre pour le PSG face à Monaco (LIVE commenté 21h)

Un Paris Saint-Germain en manque de confiance et privé de nombreux cadres sur blessure aura une nouvelle fois l'occasion d'assurer un huitième titre de champion de France ce dimanche au Parc des Princes dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Le club de la capitale reçoit l'AS Monaco sur le coup de 21h. Une rencontre à suivre en direct commenté en notre compagnie.

Après avoir gaspillé contre Strasbourg (2-2) puis contre Lille (5-1) et Nantes (3-2), Paris veut enfin conclure. Thomas Tuchel devra cependant se passer de Thomas Meunier, sorti sur blessure contre Lille et absent de la sélection. Juan Bernat, suspendu, ne sera lui non plus pas de la partie. Thiago Silva, Neymar, Di Maria, Cavani, Maquinhos et Julian Draxler sont également indisponibles comme Choupo-Moting et Nkunku.

Monaco tentera de profiter de ce mauvais moment du PSG pour récolter des points important dans la lutte pour le maintien. Avec deux points sur neuf lors des trois derniers matches, les Monégasques restent en danger. Ils ne comptent que quatre longueurs d'avance sur Dijon, 18e. Nacer Chadli est dans le groupe pour participer à cette rencontre.