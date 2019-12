Nice-Toulouse privé de goal line technology à cause de rats un peu trop gourmands

Nice a largement dominé Toulouse dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1, 3-0. Un score sans équivoque heureusement... car la rencontre était privée de la goal line technology permettant de savoir si la balle a franchi où non la ligne du but. Une conséquence d'un festin de rats. Des rongeurs ont dévoré les câbles de la machine qui n'ont pas pu être réparés à temps. Heureusement, le résultat est sans équivoque et la panne ne prêtera pas à conséquences.