Neymar pourrait jouer dès ce dimanche à Lille, selon Thomas Tuchel

L'entraîneur du Paris SG Thomas Tuchel a évoqué mardi l'éventuel retour de sa superstar Neymar, touché à la cheville gauche, à l'occasion du choc du championnat de France dimanche à Lille. Marquinhos, qui se remet d'une blessure à une hanche, est également attendu pour ce déplacement.

"Ce n'est pas impossible qu'il joue, on va tout essayer", a déclaré le technicien allemand à la veille d'affronter Lorient, pour la 15e journée du Championnat. "Je ne peux pas dire oui ou non, on doit attendre un examen demain (mercredi) et après on pourra dire", a-t-il poursuivi.

Le PSG a indiqué lundi que son maître à jouer brésilien, blessé dimanche par un tacle du Lyonnais Thiago Mendes, souffrait d'une entorse de la cheville gauche. Ses examens étaient toutefois "rassurants", selon le club.

Les médias L'Equipe et RMC ont évoqué un retour de Neymar pour le premier match de l'année 2021, le 6 janvier à Saint-Etienne. Mais Tuchel pourrait l'avoir à disposition plus tôt que prévu, à Lille où il jouera gros.

Les Parisiens, battus par Lyon (0-1), ont chuté à la troisième place de la Ligue 1, pendant que les Nordistes, en forme, se sont installés en tête.

Kylian Mbappé, qui n'a pu jouer que la dernière demi-heure face à Lyon à cause d'une fatigue musculaire, Tuchel espère l'aligner dès le coup d'envoi face à Lorient.

Le PSG a également confirmé les absences, attendues, d'Abdou Diallo (ischio-jambiers), Pablo Sarabia (ischios), Mauro Icardi (adducteurs) et Juan Bernat (genou). Julian Draxler, lui, est de retour.