A Paris, le numéro 10 brésilien est omniprésent parce que « O Ney » est bien plus qu’un footballeur. Il est surtout la 3e personnalité masculine la plus suivie sur les réseaux sociaux derrière le catcheur-acteur « The Rock » et l’intouchable Cristiano Ronaldo . Un statut enviable qui attire les marques dont un grand parfumeur… « À lui seul, sur Instagram, Facebook et Twitter, Neymar « parle » à 250 millions d’individus dans le monde » explique Guillaume de Lesquen , président monde de Diesel fragrances, qui ajoute que « pour ce projet, Neymar Jr a travaillé sur le jus, le flacon, la campagne, mais surtout il est devenu notre éditeur, un média à part entière : c’est lui qui, avec notre appui, a publié toutes les informations en avant-première. »

Cette semaine, l’attaquant du PSG a présenté son premier parfum lors d’une soirée très privée à Paris. L’occasion de l’approcher et de comprendre le quotidien d’un phénomène médiatique et commercial.

Il est l’un des footballeurs les plus doués de sa génération. Pourtant cette saison, ses dribbles chaloupés ont été éclipsés par ses simulations, ses frasques et autres blessures… En attendant de revoir le Brésilien à l’œuvre lors de la Copa America. Neymar Junior profite de son statut d’icône de la mode et de star des réseaux sociaux.

« C’est un homme de style plus que de football. La manière dont il s’habille, ses coupes de cheveux, ses tatouages, ses bijoux… Il défraie en permanence la chronique. C’est une icône du monde d’aujourd’hui plus qu’un joueur de football. » Il est impossible de donner tort à Guillaume de Lesquen.

"J’aime beaucoup Eden Hazard"

Neymar est plus une icône du monde qu’un joueur de football - © Tous droits réservés

Neymar co-créateur de son parfum mais donc aussi cré-acteur puisqu’il assure le service après-vente. Une opération de comm' en apparence spontanée mais organisée de A à Z. Comme cette rencontre avec la star (dans un grand hôtel parisien) qui dure… quelques secondes. Le temps de lui demander de ses nouvelles, « je me sens bien… » ce qu’il pense de son parfum, « je suis très content et très fier… » et d’avoir son avis sur Eden Hazard. « Je l’aime beaucoup, c’est un bon joueur. » Nous aurions aussi aimé lui parler de la prochaine Copa America ou de ses souvenirs de Brésil – Belgique mais nous n’aurons pas droit à plus. Hormis, de belles photos avec la star à partager « of course » sur les réseaux sociaux.

Nous faisions partie d’un groupe d’une quarantaine de privilégiés venus des quatre coins du monde. Pas d’autres journalistes ou des « people » mais des ambassadeurs de la marque et autres influenceurs. Des stars des réseaux sociaux invitées pour promouvoir l’événement et le partager avec leur communauté.

« Ça fait partie de sa communication d’être proche de nous, d’être sympa. Ça le différencie de tous les autres », nous détaille le mannequin bruxellois Timothy Mudiayi alias « timonthegram ». « Moi, je vais poster ça sur mes réseaux et j’ai envie que tout le monde devienne fou ! » De folie et d’exubérance, il en était aussi question lors de la soirée dans une grande salle parisienne… où quelques joueurs du PSG, Marco Verratti et Dani Alves, des comédiens et des chanteurs étaient présents.

En attendant, les fans du Numéro 10 devront se contenter de la star du show-business avant de revoir le footballeur de génie lors de la Copa America (14 juin – 7 juillet) qui se déroulera au Brésil. Une compétition que Neymar Jr n’a jamais gagnée.