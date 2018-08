Neymar dans l'ombre de la nouvelle étoile Mbappé ?

Son statut de champion du monde va-t-il redéfinir la géopolitique du vestiaire parisien ? Débarqué au PSG l'été dernier avec l'étiquette de grand espoir, Kylian Mbappé va aborder sa deuxième saison au club dans la peau d'une superstar qui n'a plus rien à envier au "crack" Neymar.

Une photo complice en guise de retrouvailles. Diffusée mardi sur les réseaux sociaux du PSG, le cliché entre les deux têtes d'affiche du club parisien est censée montrer que le sacre de l'équipe de France et la nouvelle dimension prise par Mbappé lors du Mondial en Russie n'ont rien changé de leur relation privilégiée.

Mais pour Paris, Mbappé et Neymar, force est de constater que plus rien ne sera jamais plus comme avant. Champion du monde avant même d'avoir 20 ans, Mbappé a reçu l'adoubement de la légende Pelé, auquel Neymar était supposé succéder dans le coeur des Brésiliens depuis son plus jeune âge. Et le jeune Français a fait la Une des plus grands magazines de la planète.

De quoi abandonner, à 19 ans, l'étiquette de prodige pour déjà aborder la nouvelle étape de sa carrière avec le statut de superstar mondiale.

"Il y a peut-être juste mon statut qui va évoluer au sein de l'équipe parce que j'ai montré des belles choses lors de ma première saison et que j'ai continué à la Coupe du monde. Je vais peut-être être accueilli +spécialement+ par mes coéquipiers mais rien d'autre", a-t-il admis dans un entretien à France Football fin juillet.

Nouveau numéro et nouvelles ambitions

Certes, il n'a pas vécu le même traitement princier qu'avait reçu "Ney" au moment de son arrivée à Paris l'été dernier pour un montant record de 222 millions d'euros, entre portrait projeté sur la Tour Eiffel et ruée des supporters dans les magasins pour s'arracher son maillot floqué du N.10.

Mais entre la "standing ovation" du staff et de ses coéquipiers en compagnie des autres champions du monde Presnel Kimpembe et Alphonse Areola, et les messages de félicitations accrochés dans le centre d'entraînement, "Kyky" a été reçu en héros pour son retour à Paris.

Signe de sa nouvelle ambition, l'ancien attaquant de Monaco (recruté l'an dernier pour 180 M EUR, bonus compris) n'a pas perdu de temps en choisissant un nouveau numéro, le 7 (il portait le 29 lors de sa première saison), ajoutant qu'il comptait "s'affirmer un peu plus" avec ce "numéro historique".

"Le numéro donne aussi une indication sur tes ambitions, le joueur que tu veux être. C'est un nouveau départ, avec un numéro comme ça on part bien", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux du PSG.

Parti de Barcelone pour échapper à l'ombre de Lionel Messi dans sa quête du Ballon d'Or, Neymar va désormais devoir gérer sa cohabitation avec un concurrent sérieux pour le titre honorifique de meilleur joueur du monde dans les années à venir. Pas forcément ce qu'il avait imaginé en venant à Paris...

Neymar, à la reconquête des coeurs

De quoi poser à terme un problème de leadership dans le vestiaire ?

"Non, pas du tout, parce que notre relation est basée sur le respect et l'admiration réciproques. Il m'a dit qu'il était très content pour moi, et je le crois car c'est vraiment un bon mec. Je suis convaincu que pas grand-chose ne va changer au niveau de notre collaboration et de notre cohabitation. Les choses sont claires entre nous", a souligné Mbappé dans France Football.

A condition pour Neymar, un an après l'officialisation du "transfert du siècle", de ne plus reproduire cette saison les mêmes erreurs avec ses coéquipiers, Edinson Cavani en tête.

Du "penaltygate" avec l'Uruguayen à ses simulations polémiques lors du Mondial-2018, le Brésilien est condamné à reconquérir les coeurs pour faire oublier son image de joueur individualiste s'il ne veut pas voir Mbappé lui voler définitivement la vedette.

Cela passera, outre ses exploits balle au pied sur les terrains de Ligue 1, par des buts et des passes décisives pour ses compères de la "MCN" en Ligue des champions, l'objectif suprême du club. Faire de "Ney" une machine au service du collectif, voilà l'un des grands défis qui attend le nouvel entraîneur Thomas Tuchel.