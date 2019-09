Neymar contraint et forcé de rester au PSG après le feuilleton de l'été, enfin le clap de fin...

Du coup de pression du président du PSG Nasser al-Khelaïfi aux dernières négociations infructueuses avec le Barça, les principales étapes du feuilleton estival des envies de départ de Neymar, qui est finalement resté parisien après la clôture du marché des transfert lundi.

17 juin 2019, Nasser ouvre la brèche

"Je ne veux plus voir de comportements de stars". Dans un entretien à France Football, Nasser Al-Khelaïfi s'agace de l'attitude de certains de ses joueurs et vise sans le nommer Neymar, parti au Brésil quelques jours plus tôt sans l'autorisation de son entraîneur.

Les joueurs "vont devoir faire plus, travailler plus", martèle le dirigeant parisien, qui assure que "les portes sont ouvertes" pour ceux qui ne se plieraient pas à ces principes.

27 juin, "Neymar veut revenir" au Barça

Trois jours avant l'ouverture du mercato espagnol, le vice-président du Barça, Jordi Cardoner, indique que "Neymar veut revenir au Barça", sans pour autant confirmer l'intérêt réciproque du club pour le joueur parti de Catalogne en 2017.

8 juillet, absence et colère

Le 8 juillet, le PSG effectue sa reprise au Camp des Loges... sans Neymar, resté au Brésil pour honorer des "engagements commerciaux et institutionnels".

Le club publie un communiqué glacial: "Le Paris Saint-Germain déplore cette situation et prendra les mesures appropriées qui en découlent".

13 juillet, le fantôme de la "remontada"

Maladresse ou provocation ? La rupture prend de l'ampleur, lorsque dans une interview donnée au Brésil, Neymar évoque la "remontada" du Barça face au PSG, en huitièmes de finale de la Champions League en 2017, comme l'un des meilleurs souvenirs de sa carrière. Un affront pour le club et ses supporters.

S'il s'envole pour la tournée du PSG en Chine fin juillet, le Brésilien ne dispute aucun match amical de tout l'été.

11 août 2019, insultes en tribunes

Une première banderole "Neymar casse-toi", puis des chants injurieux invoquant sa mère: le Collectif Ultras Paris (CUP) affiche clairement son hostilité envers le Brésilien, le 11 août lors de la réception de Nîmes au Parc des Princes, alors que l'attaquant est écarté du groupe en attendant que son avenir soit réglé. Le divorce paraît consommé.

13 août 2019, première rencontre avec le Barça

Six semaines après le début du feuilleton, une première rencontre entre les deux clubs a lieu à Paris, le 13 août.

Menées par le directeur sportif barcelonais Eric Abidal et son homologue parisien Leonardo, les discussions portent sur une transaction incluant des joueurs comme Philippe Coutinho ou Ivan Rakitic, mais le PSG, qui entend récupérer l'équivalent de sa mise initiale (222 millions d'euros), demande des liquidités dont le Barça ne dispose pas.

27 août 2019, le facteur Dembélé

Les dirigeants se retrouvent à Paris pour un nouvelle réunion deux semaines après la précédente, dans l'espoir de trouver un accord.

Avec une somme en cash plus élevée mais payable en deux fois, plus un ou plusieurs joueurs, les positions des clubs se rapprochent. Problème : tout le monde s'accorde sur l'inclusion d'Ousmane Dembélé dans le deal, sauf... le principal intéressé, qui refuse catégoriquement de quitter la Catalogne.

30 août 2019, tout ça pour ça

Après avoir annoncé sa participation dans la série La Casa de papel, Neymar donne lui-même le clap de fin de son feuilleton estival, à 48 heures de la clôture du mercato. Devant le blocage des négociations le Brésilien renonce finalement à partir. Un épilogue au goût d'inachevé pour toutes les parties.