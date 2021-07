Navas – Donnarumma, des soucis en vue pour le poste de gardien au PSG ?

Le recrutement de Donnarumma répond simplement à une logique d’opportunité et rien d’autre. Car il n’a rien coûté en termes d’indemnité de transfert. Et du haut de ses 22 ans et de son statut de meilleur joueur de l’Euro, le PSG a engagé un gardien pour les dix prochaines années si tout va bien.

Si la logique voudrait que Navas reste le titulaire à Paris, Donnarumma ne vient pas pour faire de la figuration. Et avec le recrutement de l’Italien, une question revient : Paris va-t-il garder ses deux gardiens ou Paris va-t-il sacrifier Navas ?

Avoir deux portiers, ce n’est pas une situation nouvelle pour Navas. Il avait passé une saison en compagnie de Thibaut Courtois au Real Madrid lors de la saison 2018-2019. Les deux gardiens avaient alterné les matches en Liga et Ligue des Champions. Une situation similaire qu’avait aussi connue le FC Barcelone lorsque Ter Stegen et Claudio Bravo, auteur d’une superbe mondial avec le Chili, avaient alterné les matches. Dans les deux cas, la situation n’avait pas duré. A Navas un départ vers Paris pour dix millions et Bravo en Premier League à Manchester City.

Et puis on le sait, Paris a besoin de vendre pour respecter les règles du fair-play financier. Plus ou moins pour 180 millions. Un départ serait donc une double bonne nouvelle pour le club. Il en retirerait un bon prix pour un gardien de son âge, Navas étant côté à 12 millions sur Transfermarkt, et le souci de portier numéro 1 n’en serait plus un.

Les prochaines semaines devraient nous donner des réponses. De toute façon, la relation entre les deux portiers sera scrutée de long en large par l’entraîneur, mais aussi par la presse.