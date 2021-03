Armand Lauriente a inscrit son troisième but cette saison avec Lorient contre Nantes. Rien d'incroyable en soi, mais c'est bien la manière avec laquelle il a égalisé pour ses couleurs qui retient notre attention. Et le scénario n'est pas mal non plus.

À la 87e minute de jeu, Lorient est mené 1-0 par les Nantais. Le joueur français place alors sa balle avec beaucoup d'application pour tirer son coup-franc lointain, quasiment à 40 mètres du but gardé par Alban Lafont. Il envoie ensuite une frappe magistrale qui ne laisse aucune chance au portier, néanmoins trop avancé au moment du tir. Sur le terrain, les joueurs hallucinent. Et le point pris est précieux pour Lorient, actuel premier non relégable en Ligue 1.