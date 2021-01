Nantes : le dérapage de mauvais goût de Domenech : "J'aurais aimé signer Maradona mais il est mort"

Raymond Domenech, nouvel entraîneur de Nantes, a dérapé en conférence de presse. Le Français a plaisanté sur la mort de Diego Maradona. Et ça fait grincer des dents.

Tous les entraîneurs ne sont pas doués pour l’exercice de la conférence de presse et on peut le comprendre. Certains semblent prendre un certain plaisir à user de provocation… Raymond Domenech fait sans doute partie de ceux-là. L’ex sélectionneur des Bleus est, depuis récemment, à la tête du FC Nantes. Son arrivée a été controversée auprès des supporters et de nombreux observateurs du foot français. Et cela ne va sans doute pas s’arranger…

Alors que l’on annonçait l’arrivée imminente de Jean Lucas à Nantes, il semblerait qu’il va finalement signer à Brest. Ce qui a le don d’énerver Domenech. Au moment d’aborder le sujet Jean Lucas en conférence de presse, il a osé une comparaison dont on se serait bien passé. "Je ne sais pas. Je n’ai pas suivi les péripéties. Il n’est pas chez nous ? Il est à Brest. Eh bien, il est à Brest. Point. C’est comme ça, c’est la réalité. J’aurais aimé prendre Maradona mais il est mort. C’est comme ça. Le mercato, et tous les entraîneurs le disent, c’est une plaie. C’est un truc pour casser le groupe."

Diego Maradona est décédé à la fin du mois de novembre dernier… Cette comparaison était aussi inutile qu’elle est de mauvais goût.