Moses Simon, ex-attaquant de Gand, prêté au FC Nantes par Levante

L'attaquant international nigérian de Levante Moses Simon (28 sélections), 24 ans, récent troisième de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), est prêté pour une saison avec une option d'achat fixée à hauteur de cinq millions d'euros, au FC Nantes. "Le FC Nantes se réjouit de l'arrivée de Moses Simon et lui souhaite la bienvenue", a en effet indiqué le club de Loire-Atlantique sur son site internet officiel www.fcnantes.com. Il portera le numéro 27.

Levante avait recruté Moses Simon à La Gantoise. Il n'a inscrit qu'un seul but en dix-neuf rencontres en Liga espagnole, et aucun en Coupe du Roi (quatre matches).

Moses Simon est appelé à dépanner au poste laissé vacant par Marcus Coco, blessé.

Il est le troisième joueur issu de la Jupiler Pro League engagé cet été par le FCN après Dennis Appiah (ex-Anderlecht) et Cristian Benavente (ex-RSC Charleroi).

Et en tout la dixième recrue après les gardiens Alban Lafont (Fiorentina) et Denis Petric (Guingamp), les défenseurs Appiah (Anderlecht) et Molla Wagué (Udinese), les milieux de terrain Abou Ba (AS Nancy) et Mehdi Abeid (Dijon), et les attaquants Benavente (Pyramids FC), Coco (Guingamp) et Bridge Ndilu (Stade Laval).

Moses Simon était arrivé à Gand en janvier 2015 en provenance du club slovaque de Trencin (33 matches, 13 buts). Il a joué 136 matches pour les Buffalos (21 buts et 18 assists).