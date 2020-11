Monté au jeu, Doku ne peut empêcher la défaite de Rennes contre Bordeaux

La 11ème journée du championnat de France de football a débuté vendredi par la défaite de Rennes 0-1 face à Bordeaux. Jérémy Doku est monté au jeu (58e) quand le score était déjà acquis, Hatem Ben Arfa ayant marqué l'unique but de la rencontre (37e). Après un excellent début de saison (quatre victoires en cinq matches), la tendance s'est inversée pour Rennes qui n'a gagné qu'une seule de ses six dernières rencontres de championnat (pour deux nuls et trois défaites). Au classement, les Bretons (18 points) sont 4e et Bordeaux (15 points) se hisse en 11e position.

Julien Stéphan a opté pour un 4-4-2 mais sans Steven Nzonzi, Jérémy Doku et Adrien Hunou remplacés par Benjamin Bourigeaud, Romain Del Castillo et Martin Terrier. Cela n'a pas empêché Bordeaux de prendre la possession du ballon à son compte et les duels étaient âprement disputés avec Rennes qui pressait haut pour récupérer le ballon dans la moitié de terrain bordelaise. Mais au milieu de terrain, Samuel Kalu a résisté à Eduardo Camavinga avant de servir Ben Arfa en profondeur, qui a battu Alfred Gomis d'une frappe croisée du gauche à ras de terre (37e, 0-1). Rennes a peiné à trouver des solutions offensivement même si Del Castillo a frappé sur la transversale (43e) avant de céder sa place à Doku (58e).

Rennes n'a jamais mené au score quand Doku était sur le terrain (sept rencontres) et les trois remplacements simultanés de Stephan n'ont pas permis de changer le cours des choses. Les Rennais ont eu la possession du ballon mais ils étaient imprécis avec deux tirs cadrés sur treize. Ainsi décalé à droite de la surface par Camavinga, Doku a croisé une frappe du droit, qui s'est écrasée sur le poteau de Costil (80e). Rennes a poussé mais tous les Bordelais étaient regroupés dans leur moitié de terrain.