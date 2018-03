Monaco et Tielemans dominent Lille et poursuivent leur invincibilité

L'AS Monaco et Youri Tielemans ont dû s'employer ce vendredi soir en ouverture de la 30ème journée de Ligue 1 pour disposer de Lille (2-1) et poursuivre leur belle série d'invincibilité en championnat. Les Monégasques n'ont en effet plus perdu dans cette compétition depuis 15 rencontres (11 victoires et 4 partages).

Menés après un quart d'heure suite au but de Mothiba (16'), les protégés de Jardim ont patienté jusqu'à la 44ème minute pour rétablir l'égalité grâce à Lopes et regagner les vestiaires dans de meilleures dispositions.

En seconde période, l'ASM a accéléré le tempo et a été récompensé par une réalisation de Jovetic à l'heure de jeu (61').

A noter que Tielemans, titulaire pour la 13ème fois de la saison en championnat, a disputé l'intégralité de la partie.

Grâce à ce succès, le 3ème consécutif, Monaco consolide sa deuxième place au classement. Avec 66 points, les joueurs du Rocher comptent provisoirement 7 longueurs d'avance sur le troisième, Marseille.